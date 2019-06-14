Более 160 человек выдвинули свои кандидатуры в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Свыше 160 человек выдвинули свои кандидатуры на должность депутатов Московской городской думы за первую неделю приема документов окружными избирательными комиссиями. Это следует из данных городской избирательной комиссии.

"На 14 июня 162 кандидата выдвинуты по одномандатным и многомандатным избирательным округам. Подавшие документы идут на выборы и в качестве самовыдвиженцев, либо выдвинуты непарламентскими партиями", - сообщается на сайте.

Как уточняется на портале, от партии "Яблоко" были выдвинуты 18 кандидатов, от партии "Коммунисты России" - 17 кандидатов, от партии "Родина" - два кандидата и от партии "Гражданская сила" один кандидат.

Среди подавших документы как самовыдвиженцы - действующий председатель столичного парламента Алексей Шапошников (12-й округ), депутаты Мосгордумы Евгений Герасимов (41-й округ), Степан Орлов (27-й округ), Ирина Назарова (19-й округ), Александр Семенников (34-й округ), Людмила Стебенкова (25-й округ), глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин (45-й округ), глава муниципального образования Таганский Илья Свиридов (44-й округ).

Также документы в избирком подал музыкант Сергей "Паук" Троицкий, неоднократно участвовавший в выборах разного уровня в различных регионах России. В 43-м избирательном округе (районы Арбат, Пресненский, Хамовники), документы на выдвижение кандидатами в депутаты подали юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, экс-лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля. Каждому кандидату необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибирево и Чертаново будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.