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Песков считает, что Россия в 2019 году стала сильнее

По мнению пресс-секретаря российского президента, Россия остается "островком стабильности в океане турбулентности"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что в 2019 году Россия стала сильнее. Также он считает, что страна демонстрирует стабильность в период глубоких трансформаций, происходящих в мире. Такое мнение он высказал в эфире программы "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.

"Да. Я в этом не сомневаюсь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глубокие трансформации происходят в дипломатии, в международном праве, в межгосударственных отношениях, в правилах поведения государств, а также с точки зрения обесценивания международных организаций, отметил Песков. "Это времена перемен. Россия остается островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом", - добавил представитель Кремля.

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