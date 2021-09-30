Начальник управления Росгвардии в Дагестане назначен секретарем Совбеза республики

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов назначил начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) по Дагестану Магомеда Баачилова секретарем Совета безопасности Дагестана.

"Назначить Баачилова Магомеда Гусейновича секретарем Совета безопасности Республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу с сегодняшнего дня", - сообщил Меликов в четверг на сессии Народного собрания республики седьмого созыва.

Баачилов родился в 1962 году в селе Мугурух Чародинского района Дагестана. С 1987 года по 2008 год был на службе в органах МВД. В ноябре 2008 года был назначен заместителем секретаря, а в июле 2009 года секретарем Совета безопасности Дагестана. С октября 2016 года по настоящее время руководил управлением Росгвардии по Республике Дагестан. Указом президента России Владимира Путина 14 мая 2007 года Баачилову было присвоено звание Героя России.