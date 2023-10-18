В Чехии число беженцев с Украины возросло на 1 774 человек за неделю

Больше всего их принял третий район города Пльзень

ПРАГА, 18 октября. /ТАСС/. Статус временной защиты получили в Чехии 362 594 беженца с Украины. За последнюю неделю он был предоставлен 1 774 украинцам. Об этом сообщило на своем сайте МВД республики.

Беженцев с Украины разместили у себя все населенные пункты Чехии. Больше всего их принял третий район города Пльзень. Там пребывает более 8 700 украинцев со статусом временной защиты. Второе место в рейтинге принадлежит четвертому району Праги, где обустроились почти 8 400 спасающихся от военного конфликта на родине.

Подавляющее число украинских беженцев составляют женщины и дети. Среди получивших статус временной защиты - 3,86% граждан старше 65 лет.

Статус временной защиты предоставляет беженцам возможность получать некоторые виды социальной помощи, в том числе обращаться за предоставлением бесплатной медицинской помощи, а также трудоустраиваться и обучаться в чешских школах и вузах.