22 ноября, 11:57
Военная операция на Украине

На Украине предъявили обвинения блогеру, призывающему мужчин скрываться от мобилизации

Мирославу Олешко предъявлены обвинения о препятствовании деятельности ВСУ, а также об использовании поддельных документов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения украинскому блогеру Мирославу Олешко, который смог выехать из страны, несмотря на всеобщую мобилизацию, и делился опытом в социальных сетях.

"По материалам СБУ предъявлены обвинения блогеру-уклонисту, который после бегства с Украины призывает мужчин скрываться от призыва. СБУ собрала доказательства противоправной деятельности блогера Мирослава Олешко", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Блогеру предъявлены обвинения по двум статьям - о препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований, а также об использовании поддельных документов. Ранее СБУ предъявляла обвинения в препятствовании деятельности ВСУ лишь военным, чиновникам, врачам, сотрудникам военкоматов, а также другим лицам, причастным к схемам организации выезда мужчин за границу.

По данным следствия, Олешко после вызова в военкомат незаконно выехал с Украины в августе 2023 года по поддельной справке военно-врачебной комиссии. "Находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии", - заявили в СБУ, добавив, что блогеру грозит до восьми лет тюрьмы.

24 октября Олешко возмутился в своих социальных сетях тем, что некоторые "жестко упрекают других" за выезд из страны. По его словам, Украина при президенте Владимире Зеленском - "это не страна, где хорошо, где чувствуешь себя в безопасности, где можно планировать будущее", потому что в любой момент человека могут захватить сотрудники военкомата. Олешко уже прокомментировал предъявленные ему обвинения, напомнив, что из страны выехал экс-глава СБУ Иван Баканов, который с детства дружит с Зеленским.

По данным издания "Страна", Олешко на фоне обостряющегося конфликта между политическим и военным руководством активно критиковал президента Украины, поддерживая главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Мобилизация на Украине

С февраля прошлого года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от нее и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить мобилизационные мероприятия. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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