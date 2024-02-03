Захарова заявила, что Киев имитирует хоть какую-то деятельность в угоду Западу

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление секретаря украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о планах отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Украина пытается имитировать деятельность в угоду западным спонсорам. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление секретаря украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о планах отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы или Санкт-Петербурга.

"Если раньше киевский режим блефовал, то сейчас уже пытается придумать хоть что-то, чтобы создать у западных спонсоров ощущение деятельности", - заявила она "Известиям".