Снова в строй вводится практически все, включая бронемашины и танки, сообщил командир ремонтной роты Влад

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Порядка 90% получившей повреждения и поступившей на ремонт военной техники, включая бронемашины, танки, восстановила с начала года ремонтная рота 110-й бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. Об этом ТАСС рассказал командир ремонтной роты Влад.

"Выезжаем днем и ночью, как поступает команда, устанавливаем все неисправности, ремонтируем, возвращаем технику в строй. Здесь дополнительно делаем, оборудуем машину мангалами, сеткой, резиной, троса делаем, распускаем, обвариваем. Практически все мы восстанавливаем. Максимальный у нас процент техники, с начала года сколько зашло процентов, порядка 90 процентов мы восстановили, что заходило к нам после боевых действий мы восстанавливали", - рассказал он.

Он уточнил, что, в основном, военнослужащие-ремонтники устанавливают противодронные мангалы, решетки, как на бронетехнику, так и на легковые автомобили. "Делаем коляски эвакуационные, тачки для эвакуации, для подвоза боекомплекта, провизии, чтобы легче было ребятам там спереди выполнять боевые задачи", - добавил Влад.

По его словам, некоторые виды ремонта на месте выполнить нельзя, но бойцы стараются по максимуму вернуть в строй технику. "Если мы не можем поставить в строй, мы эвакуируем, и уже устраняем все неисправности и ставим в строй", - отметил боец.

Также были случаи эвакуации трофейной натовской техники. "Два HMMWV (Humvee) вытянули, когда на красногоровском направлении были. Они наехали на ТМки (противотанковые мины ТМ-62), мы их вытянули. Боевая машина "Козак" тоже на том же направлении, чуть дальше, на кураховском, оттуда мы эвакуировали, доставили для дальнейшей передачи в музей", - заключил военнослужащий.