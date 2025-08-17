В числе пострадавших 13-летняя девочка

БЕЛГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников нанесли удары по семи районам Белгородской области, в результате атак пострадали три мирных жителя, в том числе 13-летняя девочка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Никитское Борисовского района от удара дрона по автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями бригада СМП доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. <...> В Белгородском районе мама и ее 13-летняя дочь получили баротравмы. Они были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Ребенок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу", - написал он, добавив, что медики оценивают состояние девочки как средней степени тяжести, женщина отпущена на амбулаторное лечение.

По информации главы региона, в Белгородском районе по трем населенным пунктам выпущены четыре беспилотника, повреждены кровля, фасад и входная группа административного здания предприятия, перебита газовая труба - утечка газа устранена и два легковых автомобиля. В городе Грайвороне дроном атакован частный дом - повреждены фасад и забор, в селе Дорогощь Грайворонского округа вследствие удара дрона поврежден инфраструктурный объект связи.

В Шебекинском округе беспилотниками атакованы три населенных пункта, повреждены "Газель", грузовой автомобиль, три частных дома и две хозпостройки. По территории Валуйского округа выпущены четыре беспилотника по двум населенным пунктам, повреждены легковой автомобиль, две единицы сельхозтехники и два частных дома.

В поселке Быценков Краснояружского района FPV-дрон атаковал автомобиль - повреждено транспортное средство и осколками посечен забор частного дома. В Ракитянского районе в селе Святославка после удара беспилотника повреждена "Газель", и в поселке Пролетарский дрон сдетонировал на парковке возле многоквартирного дома - повреждены пять автомобилей.