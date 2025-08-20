Двигаясь на север, российские военнослужащие развивают успех после освобождения Зеленого Поля, считает военный эксперт

ЛУГАНСК, 20 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив населенный пункт Новогеоргиевка Днепропетровской области, взяли под контроль порядка 5 км госграницы РФ на стыке с Донецкой Народной Республикой. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"С освобождением населенного пункта Новогеоргиевка Вооруженные силы Российской Федерации преследовали несколько целей, которые реализовали. Прежде всего, под полный контроль физически перешло около 5 км государственной границы Российской Федерации - это стык Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью. Это первое. Второе, двигаясь на север, наши военнослужащие, развивая успех после освобождения Зеленого Поля, будут продолжать продвигаться вдоль государственной границы", - сказал он.

Об освобождении группировкой "Восток" Новогеоргиевки в Днепропетровской области сообщили в Минобороны РФ 20 августа.