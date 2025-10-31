Экипаж Т-72Б3М уничтожил склад боеприпасов ВСУ у Красноармейска

Это позволило создать благоприятную обстановку для работы штурмовиков, а также обеспечило дальнейшее продвижение в глубину обороны противника, рассказали в Минобороны

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск "Центр" уничтожил склад боеприпасов и огневую точку ВСУ на подступах к Красноармейску ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка группировки войск "Центр" огнем с закрытой огневой позиции уничтожил склад с боеприпасами и огневую точку ВСУ на подступах к городу Красноармейску Донецкой Народной Республики", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что огневое воздействие танкистов 125-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции более 6 км на позиции украинских боевиков привело к детонации схрона с боеприпасами, разрушению укрытий и поражению живой силы. Это создало благоприятную оперативную обстановку для работы штурмовых групп и обеспечило дальнейшее продвижение в глубину обороны противника.

Отмечается, что благодаря постоянной передаче целеуказаний с расчета беспилотника в режиме реального времени танкисты получали оперативную информацию о положении цели, ее изменениях и результатах огневых действий. Это повысило точность огневого поражения и сократило число дополнительных выстрелов.