Командир ВС РФ: "азовцы" пытались сбежать из Красноармейска в женской одежде

Кроме того, они пытались вынести некоторое оборудование, добавил командир штурмовой роты Геннадий Дорошев

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Боевики запрещенной в РФ группировки войск "Азов" в Красноармейске переодевались в женскую одежду и пытались покинуть город, рассказал ТАСС командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Геннадий Дорошев.

"Выяснилось, что третья штурмовая - азовцы, нацисты эти. И они переодевались в женщин, в женской одежде ходили, пытались выйти", - сказал командир.

Кроме того, они пытались вынести некоторое оборудование, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Верховному главнокомандующему было доложено об освобождении городов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области, а также о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области.