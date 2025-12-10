В ЦАР благодаря вакцинации взяли под контроль ситуацию с оспой обезьян

В 2025 году привились 3 395 человек из групп риска, в том числе 2 910 работников здравоохранения

БАНГИ, 10 декабря. /ТАСС/. Вакцинация помогла взять под контроль распространение оспы обезьян в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил президент ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в своей речи Национальному собранию республики.

"В 2024 году наша страна, как и другие страны субрегиона, столкнулась с новой эпидемией - оспой обезьян. Было зарегистрировано 1 024 подозрительных случая, 59 лабораторно подтвержденных и 6 смертей в 9 санитарных округах, включая Банги. На сегодняшний день эпидемия находится под контролем благодаря проведению кампании вакцинации в 2025 году, в ходе которой было привито 3 395 человек из групп риска, в том числе 2 910 работников здравоохранения", - сказал Туадера

31 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что вирус оспы обезьян, также именуемой mpox, продолжает активно распространяться в 17 странах Африки.

По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, за время вспышки в Африке заболевание унесло жизни 1 129 человек. Общее количество инфицированных - 38 878.

Mpox - вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку зарегистрировали в 1970 году на территории ДРК.

5 сентября ВОЗ сообщила, что сняла режим ЧС международного значения по оспе обезьян.