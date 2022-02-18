В Якутии за три года из аварийного жилья расселили более 18 тыс. человек

ЯКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Свыше 18 тыс. человек расселено в Якутии из аварийных домов за три года благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщила в пятницу журналистам пресс-служба регионального правительства.

"В республике действует самая масштабная среди регионов России программа по переселению из аварийного жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". За три года расселены свыше 18 тыс. жильцов аварийных домов. До 1 сентября 2025 года свои жилищные условия улучшат еще 43 тыс. якутян", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора ГКУ "Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)" Игоря Ткаченко.

Механизмом реализации программы является приобретение квартир как у застройщиков, так и на вторичном рынке жилья, а также выплата возмещения собственникам.

За три года в регионе построено 130 многоквартирных домов, в том числе в 2021 году 82, куда переехали свыше 3,6 тыс. жителей аварийных домов общей площадью свыше 153 тыс. кв. метров.

"Больше всего домов для расселения строится в городе Якутске - девять общей расселяемой площадью свыше 22 тыс. кв. метров, семь из которых находятся в квартале "Звездный". В Мегино-Кангаласском и Горном районах по семь домов, в Алданском - пять и в Ленском - четыре. Всего на сегодня в республике строится 81 многоквартирный дом, из которых в 60 приобретены 2 833 квартиры общей площадью более 100 тыс. кв. метров для заселения в этом году", - добавили в правительстве.

В планах на текущий год расселить 136,44 тыс. кв. метров, где проживает более 7,5 тыс. жильцов, добавили в правительстве.

В Якутии реализуется самая масштабная среди регионов России программа расселения из аварийного жилья. Всего с 2019 года до сентября 2025 года предстоит расселить свыше 1 млн кв. м аварийного жилого фонда - это самый большой показатель в стране.