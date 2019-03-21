Траньков: Тарасова и Морозов своими прокатами на чемпионате мира заслуживают уважения

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов своим выступлением на чемпионате мира заслуживают серьезного уважения. Таким мнением с журналистами поделился тренер спортивной пары Максим Траньков.

Тарасова и Морозов набрали 228,47 балла по итогам обеих программ и заняли второе место, уступив китайцам Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84).

"Не знаю, могли ли они выступить еще лучше - они приучили болельщиков и специалистов к тому, что они не очень устойчивы в плане психологии, и было такое, когда после удачи в короткой программе проваливали произвольную, или наоборот. Но то, что они сегодня сделали после успеха в короткой, я считаю большой победой для них, это заслуживает уважения", - сказал Траньков.

"Они показали, что могут бороться за элементы, теперь должно поменяться очень многое. Они должны понять, что они способны бороться с самыми лучшими парами в мире", - добавил тренер.