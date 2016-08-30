Самолеты-разведчики нашли замаскированные объекты "врага" под Краснодаром и в Крыму

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Экипажи разведывательных самолетов Су-24МР обнаружили замаскированные места сосредоточения условного противника на юге России в рамках проверки боеготовности в Вооруженных силах РФ. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности войск экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР Западного военного округа с оперативных аэродромов Южного военного округа отработали ряд учебно-боевых задач по поиску и обнаружению замаскированных пунктов управления и мест сосредоточения живой силы условного противника, сосредоточенных на незнакомых полигонах в Волгоградской области, Краснодарском крае, республике Крым", - говорится в сообщении.

Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина с 25 по 31 августа. Она проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.