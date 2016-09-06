Истребитель Т-50 завершит первый этап испытаний в 2017 году

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первый этап испытаний истребителя пятого поколения Т-50 планируется завершить в 2017 году, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
"Программа Т-50 реализуется в соответствии с графиком, в 2017 году мы ожидаем завершения первого этапа испытаний, контрактацию и начало поставок установочной серии. С Министерством обороны мы обсуждаем 12 машин, которые будут в рамках этой серии поставлены... В этом году мы изготовим все самолеты, которые в рамках контракта на опытно- конструкторские работы у нас реализуются, всего будет 12 машин принимать участие в испытаниях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Слюсарь напомнил, что интерес к этому истребителю проявляет Индия.
Истребитель пятого поколения Т-50 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) - это одноместный ударный самолет, в конструкции широко применяются композитные материалы. В июне главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев сообщил, что Т-50 начнет поступать в российские авиачасти в 2017 году.