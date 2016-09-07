ВМФ России по новому контракту получит три малых ракетных корабля

КУБИНКА /Московская область/, 7 сентября. /ТАСС/. Объем контракта на поставку малых ракетных кораблей проекта 21631, подписанного сегодня Минобороны РФ и Зеленодольским заводом им. Горького, составит 27 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

"Контракт на сумму 27 млрд, он долгосрочный, дает экономическую устойчивость предприятию", - сказал Борисов.

Гендиректор Зеленодольского завода Ренат Мистахов уточнил, что Минобороны заказало еще три корабля типа "Буян-М". "Пять уже поставлены: три - на Каспийскую флотилию и два - на Черноморский флот. В планах еще четыре корабля, и сегодня еще три корабля", - сказал он.

Ранее сегодня Минобороны и Зеленодольский завод заключили новый контракт на поставку ВМФ России малых ракетных кораблей проекта 21631 "Буян-М".

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Малые ракетные корабли проекта 21631 имеют водоизмещение около 950 тонн и способны развивать скорость до 25 узлов. Они оснащаются ракетным комплексом "Калибр", артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, а также пусковыми установками "Гибка" для зенитных ракет "Игла" и зенитным артиллерийским комплексом АК-630-2 "Дуэт".

На данный момент в состав ВМФ России входят пять кораблей проекта 21631. Три из них находятся в составе Каспийской флотилии, еще два несут службу на Черноморском флоте. Ранее сообщалось, что Зеленодольский завод должен поставить военным в общей сложности девять кораблей этого типа.