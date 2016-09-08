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Разработчики усовершенствуют танк "Армата"

Армия и ОПК
8 сентября, 11:47 UTC+3 КУБИНКА область/ 8, сентября. /ТАСС
Ранее гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" сообщал, что мощность двигателя для танка планируется довести до 1,8 тысячи лошадиных сил
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Танк "Армата"

Танк "Армата"

© Донат Сорокин/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 8 сентября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" начал работать над усовершенствованием основных узлов и агрегатов танка "Армата", сообщил в интервью ТАСС гендиректор корпорации Олег Сиенко.

Интервью

Олег Сиенко

Олег Сиенко: начинаем работать над усовершенствованием "Арматы"

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"Мы уже начинаем работать над усовершенствованием некоторых узлов и агрегатов, поскольку понимаем, что они могут добавить эффективность машине. Речь идет почти обо всех основных узлах и агрегатах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, испытания "Арматы" идут по плану. "Мы довольны машиной, военные тоже. Мы начали стрельбы, показатели по стрельбе нас вдохновляют, потому что танк показал себя очень положительно", - отметил Сиенко, добавив, что заложенные в техническом задании характеристики подтверждаются тестами.

Кроме того, рассказал глава "Уралвагонзавода" идут испытания более мощного двигателя для танка. "Необходимо провести весь цикл испытаний в разных климатических условиях. Мы хотим, чтобы этот двигатель стал основным на долгие годы", - сказал Сиенко.

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Ранее гендиректор корпорации сообщал, что мощность двигателя для танка на платформе "Армата" планируется довести до 1,8 тысячи лошадиных сил.

Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронекапсулу для экипажа. Сейчас танк проходит испытания.

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