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Путин: суворовское училище в Туле приумножит традиции военного образования в РФ

Армия и ОПК
8 сентября, 17:38 UTC+3 ТУЛА 8, сентября. /ТАСС
Президент РФ также отметил, что отличительной чертой образования в училище всегда были глубокие знания, высокая культура и дисциплина, воспитание истинного патриотизма
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ТУЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Возрожденное Тульское суворовское училище сохранит и приумножит традиции военного образования в России, уверен президент РФ Владимир Путин.

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"Уверен, возрожденное Тульское суворовское училище сохранит и приумножит ценности суворовской системы образования. Ее отличительной чертой всегда были глубокие знания, высокая культура и дисциплина, воспитание истинного патриотизма. Это особенно важно сейчас, когда наше общество восстанавливает историческую преемственность и связь поколений, обращается к традициям и основам, которые на протяжении многих веков делали наш народ сильным и сплоченным", - заявил Путин на открытии Суворовского военного училища.

Глава государства также отметил, что впереди у ребят несколько лет учебы, в которой помогать им будут опытные кадровые офицеры, а также руководство Тульской области.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области, Герой России Алексей Дюмин отметил, что открытие училища является знаковым событием для региона.

"Прежде всего, хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, министерство обороны Российской Федерации в лице Сергея Кужугетовича Шойгу за поддержку нашей инициативы о возрождении Тульского Суворовского военного училища. Для тульской земли, с ее богатейшими традициями ратного оружейного дела - это знаковое событие. И уверен, день вручения знамени Тульскому Суворовскому училищу войдет в летопись не только нового учебного заведения, но и всей Тульской области. У нас с большим чувством и очень искренне относятся к военной истории", - подчеркнул Дюмин.

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После торжественного вручения знамени Тульскому военному училищу, Путин пообщался с юными суворовцами, наставниками и ознакомился с классами, оборудованными современной техникой.

Первый кабинет, в который заглянул президент, был класс военной и воздушно-десантной подготовки. Глава государства поинтересовался у учащихся, когда они уже смогут прыгать с парашютом.

Педагог рассказал, что как только будет освоена вся теория и ребята пройдут необходимую подготовку, у них состоится первый прыжок.

Далее Путин посетил кабинет химии, где в это время воспитанники проводили опыт, после чего зашел в библиотеку, компьютерный класс и спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который проводил экскурсию президенту по новому училищу, отметил, что оно было возведено в рекордно короткие сроки, строительство началось в апреле 2016 года и завершилось буквально накануне 1 сентября.

За это время были построены трехэтажное главное здание, два четырехэтажных спальных корпуса, трехэтажная столовая, медпункт и крытый спорткомплекс, а также ряд других сооружений.

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