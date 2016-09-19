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Шойгу: "Юнармия" не занимается милитаризацией молодежи

Армия и ОПК
19 сентября, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
По словам главы Минобороны, создание военно-патриотического движения стало "знаковым событием"
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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Цель военно-патриотического движения "Юнармия" заключается не в том, чтобы заставить молодежь ходить строем, заявил в понедельник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при ведомстве.

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© Минобороны России

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Он отметил, что создание "Юнармии" стало "знаковым событием".

"Многие говорят, что мы занимаемся милитаризацией страны, чтобы у нас там все ходили строем. Это, конечно, далеко не так. Но нам точно не нравится, что временами делают в отдельных субъектах с молодыми людьми, и то, что показывают на экранах телевизоров", - сказал Шойгу.

Первый слет юнармейцев, напомнил министр, прошел в подмосковном парке "Патриот" в конце мая. Теперь отделения "Юнармии" зарегистрированы во всех регионах России, за исключением Чукотки. Сейчас к ним присоединяются многие военно-патриотические клубы, отметил Шойгу.

Глава Минобороны также предложил членам Общественного совета взять шефство над школами, в которых они когда-то учились, и организовать там отделения "Юнармии".

Движение было создано по инициативе Шойгу, которую поддержал президент России Владимир Путин. Основными мероприятиями организации, как сообщалось ранее, станут военно-спортивные игры, спартакиады, вахты памяти и походы по местам боевой славы, посты у мемориалов. В Минобороны сообщали, что юнармейцы получат доступ к инфраструктуре Вооруженных сил, а также учебно-материальной базе ЦСКА и ДОСААФ.

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