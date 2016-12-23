Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации России

23 декабря в России отмечается День дальней авиации. Именно в этот день в 1914 году император Николай II принял решение о формировании эскадры тяжелых бомбардировщиков "Илья Муромец". Сам же праздник был установлен в 1999 году приказом главнокомандующего ВВС России.

В честь Дня дальней авиации Минобороны России опубликовало на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" видеоролик о работе этого подразделения ВКС РФ.

Дальняя авиация - стратегический резерв Верховного главнокомандования и одна из трех (наряду с РВСН и морскими стратегическими силами) компонент стратегических ядерных сил России.