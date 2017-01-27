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Новый МиГ-35 покажут представителям 30 зарубежных стран

Армия и ОПК
27 января, 0:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Накануне самолет был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину, в пятницу истребитель покажет элементы высшего пилотажа в небе над аэродромом
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Показ новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35 для представителей зарубежных стран пройдет в пятницу подмосковных Луховицах, сообщили ТАСС в Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" (входит в состав "Объединенной авиастроительной корпорации").

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"Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" проводит первую международную презентацию новейшего многофункционального авиационного комплекса МиГ-35. Свое участие в церемонии подтвердили представители около тридцати стран мира", - сообщили в пресс-службе предприятия.

В ходе показа МиГ-35 совершит полет и покажет элементы высшего пилотажа в небе над аэродромом компании.

Накануне самолет был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину во время заседания Военно-промышленной комиссии. Первоначально планировалось, что глава государства посетит предприятие в Луховицах, однако в связи с ухудшением погодных условий от визита пришлось отказаться, показ МиГ-35 прошел в режиме телемоста.

Как доложил Путину президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, летные испытания машины начались 26 января. Глава корпорации также выразил надежду, что самолет будет успешно реализован на внешних рынках, отметив при этом наличие повышенного интереса к нему со стороны потенциальных заказчиков из-за рубежа.

Новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++" представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Самолет имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность". Истребитель может развивать скорость в 2,23 Маха, а его радиус действия превышает показатель МиГ-29 в полтора раза.

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