Экипажам "Адмирала Кузнецова" и "Петра Великого" устроят торжественную встречу

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СЕВЕРОМОРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Торжественная встреча экипажей авианосца "Адмирал Кузнецов" и крейсера "Петр Великий", накануне вернувшихся из Сирии, пройдет в четверг в Североморске. Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, морякам по старой традиции вручат жареных поросят.
"В мероприятии примут участие представители главного командования ВМФ России, командования Северного флота, администрации Мурманской области и Североморска", - сообщили в российском военном ведомстве.
Сейчас "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" стоят на рейде Североморска в Кольском заливе. Они вошли в Кольский залив 8 февраля.
Масштабный поход в Средиземное море с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота. Корабли вышли в поход 15 октября 2016 года.