РФ опережает США в области создания гиперзвуковых летательных аппаратов

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. В Российской Федерации в настоящее время проводятся испытания гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА), а развитие подобных технологий является одним из приоритетных направлений исследований Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной достижениям научных институтов СО РАН в сфере безопасности и обороноспособности России.

"Результаты по гиперзвуку у нас выше американских. Было прекрасно показано, как мы хорошо стреляем, и аппарат (гиперзвуковой летательный аппарат - прим. ред. ТАСС) долетает туда, куда надо. Если бы у нас данные работы не были прекращены в 1990-е годы, то в настоящее время результаты были бы гораздо лучше. Эта информация в рамках того, что опубликовано в прессе", - сказал директор Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, академик Василий Фомин.

Кроме того, в ходе пресс-конференции были продемонстрированы слайды с материалами, согласно которым развитие гиперзвуковых технологий для создания новых типов активно-реактивных снарядов, гиперзвуковых управляемых крылатых ракет и гиперзвуковых самолетов со скоростью полета до значения, равного М=12 (в 12 раз выше скорости звука - прим. ред. ТАСС), является одним из приоритетных направлений исследований СО РАН в интересах национальной безопасности.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия наравне с США ведет работу по разработке систем гиперзвукового оружия. "Мы и раньше об этом говорили, что в рамках тематики гиперзвукового оружия мы работаем наравне с США, развиваем свои системы, но я не хочу комментировать некие утечки, которые связаны с некими источниками в ОПК или Минобороны, - сказал он. - Хотя работы, действительно, ведутся и считаются приоритетными".

По словам зампреда правительства, гиперзвуковое оружие - это совершенно новое поколение ракетного вооружения, которое позволяет гарантированно преодолевать систему ПРО. "Поэтому разрабатывается как гиперзвуковое оружие, так и собственно средства противодействия", - заключил он.

В апреле 2017 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил агентству ТАСС, что противокорабельная ракета 3М22 из состава комплекса "Циркон" достигла на испытаниях скорости, соответствующей числу М=8. Он не уточнил, когда и с какой платформы был проведен запуск ракеты. Ракеты 3М22, отметил источник, могут запускаться из универсальных вертикальных пусковых установок (УВПУ) 3С-14, которые также применяются для дозвуковых ракет "Калибр" и сверхзвуковых "Оникс". В то же время источник газеты "Военно-промышленный курьер" опроверг эти данные, проинформировав, что в 2017 году летные испытания ракеты 3М22 не проводились.