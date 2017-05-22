В Сирии погиб уроженец Биробиджана

БИРОБИДЖАН, 22 мая. /ТАСС/. Уроженец Биробиджана, капитан ВС РФ Евгений Константинов погиб 3 мая в Сирии, он посмертно представлен к награждению орденом Мужества. Об этом сообщило отделение организации ветеранов "Боевое братство" Еврейской автономной области.

"Наш земляк погиб в тяжелом бою с террористами в Сирийской Арабской Республике 3 мая 2017 года. Капитан Вооруженных Сил Российской Федерации Евгений Константинов родился и вырос в Биробиджане, после окончания в 2002 году биробиджанской средней школы №6 поступил в Новосибирский военный институт. 7 мая 2017 года с воинскими почестями капитан Константинов захоронен в Новосибирске, где проживают его родители. Посмертно он представлен к награждению орденом Мужества", - говорится в сообщении регионального отделения "Боевого братства".

По данным организации, 32-летний Евгений Константинов был направлен в спецкомандировку для оказания помощи сирийской армии в обучении военнослужащих. Военным советником принимал непосредственное участие в планировании и проведении операций по ликвидации террористических формирований. Константинов погиб, спасая раненого боевого товарища.

Как сообщил руководитель местной ветеранской организации Сергей Минко, ветераны боевых действий выразили соболезнование родным и близким погибшего, педагогам и учащимся биробиджанской школы №6, где учился погибший офицер.