ВКС РФ уничтожили в Сирии 80 боевиков, пытавшихся выйти к Пальмире из Ракки

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. ВКС России в ночь с 29 на 30 мая уничтожили в Сирии три автоколонны террористов организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), направлявшихся к Пальмире из Ракки, ликвидированы 80 боевиков. Об этом сообщили сегодня журналистам в Минобороны РФ.

"В ночь с 29 на 30 мая игиловцы предприняли еще одну попытку выхода в район Пальмиры. Три автоколонны с боевиками под прикрытием темноты вышли из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам. Это перемещение террористов было своевременно выявлено нашей разведкой", - сказали в ведомстве.

Авиация ВКС России нанесла по обнаруженным целям удары. "Потери ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС) составили более 80 террористов, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с установленными на них минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением", - уточнили в Минобороны.

В российском военном ведомстве напомнили, что командование российской группировки войск в Сирии "предупреждало о том, что любые попытки выхода боевиков ИГИЛ из Ракки через открытый коридор в направлении Пальмиры будут жестко пресекаться".

Первая колонна террористов, направлявшаяся из Ракки в Пальмиру, была уничтожена авиацией ВКС России 25 мая.

Сейчас, по данным российского военного ведомства, отряды "Сирийских демократических сил" во взаимодействии с подразделениями специальных операций США, Великобритании и Франции вплотную приблизились к Ракке.

"С севера город фактически заблокирован. В то же время СДС остановили свое наступление, в результате чего кольцо окружения игиловцев с южной стороны Ракки имеет разрывы. Пользуясь этим, террористы переправляются через Евфрат и стремятся вывести свои формирования в южном направлении Сирии", - отметили в Минобороны.

В ведомстве также заявили, что командование российской группировки войск на территории Сирии "продолжит принимать все необходимые меры для недопущения прорыва отрядов ИГИЛ из Ракки в провинции Хомс и Хама". "Российская авиация в Сирии имеет силы и средства способные эффективно уничтожать террористов в любое время суток", - отметили в Минобороны.