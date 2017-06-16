Российские военные успешно испытали противоракету

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российские военные в пятницу провели успешный испытательный пункт противоракеты с полигона Сары-Шаган в Казахстане, сообщает Минобороны РФ.
"В пятницу, 16 июня, совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган, войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил и представителей промышленности успешно проведен пуск противоракеты в ходе проведения работ по совершенствованию российской системы противоракетной обороны", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
"В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель", - приводится в сообщении комментарий заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил полковника Андрея Приходько.
Согласно данным Минобороны, система противоракетной обороны стоит на вооружении соединения ПРО Воздушно-космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов боевых блоков баллистических ракет, а также выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.