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"Маршал Устинов" и "Вице-адмирал Кулаков" примут участие в петербургском параде в День ВМФ

Армия и ОПК
4 июля, 9:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Готовность кораблей к переходу и участию в параде проверило командование флота

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" примут участие в военно-морском параде в Санкт- Петербурге в День ВМФ. Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга, они уже начали межфлотский переход на Балтику.

"Корабли примут участие в главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Перед выходом из главной базы Северного флота (Североморска) экипажи кораблей отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море", - сказал он.

Готовность кораблей к переходу и участию в параде проверило командование флота.

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