"Маршал Устинов" и "Вице-адмирал Кулаков" примут участие в петербургском параде в День ВМФ

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" примут участие в военно-морском параде в Санкт- Петербурге в День ВМФ. Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга, они уже начали межфлотский переход на Балтику.
"Корабли примут участие в главном военно-морском параде, который состоится в День Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Перед выходом из главной базы Северного флота (Североморска) экипажи кораблей отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море", - сказал он.
Готовность кораблей к переходу и участию в параде проверило командование флота.