Шойгу: инфраструктура космодрома Плесецк позволяет запускать гражданские спутники

МИРНЫЙ, /Архангельская область/, 14 июля. /ТАСС/. Инфраструктура Плесецка позволяет выводить на орбиту не только военные, но и гражданские космические аппараты. Об этом сообщается в поздравительной телеграмме министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу по случаю 60-летия этого космодрома.

"Сегодня космодром располагает современной научно-испытательной базой, которая позволяет выводить на орбиту аппараты не только в интересах Вооруженных сил, но и в рамках реализации программ международного сотрудничества", - говорится в ней.

По словам главы российского военного ведомства, личный состав Плесецка "успешно осваивает новейшее вооружение и военную технику, отстаивает национальные интересы России в области освоения космоса".

"Его славная летопись писалась не одним поколением военнослужащих и гражданского персонала воинских частей, ученых, конструкторов, которые своим самоотверженным трудом внесли неоценимый вклад в становление отечественной космонавтики", - подчеркнул Шойгу.

Первый государственный испытательный космодром Плесецк 15 июля отмечает 60 лет со дня основания. Это самый северный космодром в мире. На нем эксплуатируются ракеты-носители легкого класса "Ангара-1.2", "Союз-2.1в", "Рокот", среднего класса "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и тяжелого класса "Ангара-А5".