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Церемонию открытия АрМИ-2017 посмотрели более 140 тыс. пользователей соцсетей

Армия и ОПК
29 июля, 18:20 UTC+3 29 июля., / ТАСС

Больший интерес трансляция вызвала у пользователей "Одноклассников"

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ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область), 29 июля. / ТАСС/. Церемонию открытия третьих Армейских международных игр (АрМИ-2017) в субботу посмотрели более 140 тысяч пользователей социальных сетей, сообщает Минобороны России.

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"Красочное шоу открытия игр просмотрели более 140 тысяч пользователей социальных сетей, из них наибольший интерес прямая трансляция вызвала у пользователей "Одноклассников" - более 70 тысяч человек, которые оставили более 3 тысяч комментариев", - говорится в сообщении.

Прямая трансляция церемонии также велась на сайте Минобороны РФ и на телеканале "Звезда".

После оглашения приветствий глав государств-участников АрМИ перед зрителями выступили творческие коллективы Азербайджана, Китая и России с национальными песнями и танцами.

Церемонию открытия игр освещали более 600 российских и зарубежных представителей СМИ, в том числе из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирака, Казахстана, Китая, Кувейта, Ливана, Монголии, Чехии, Финляндии.

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