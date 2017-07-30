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Военнослужащие РФ выступят на китайской технике на трех конкурсах АрМИ-2017

Армия и ОПК
30 июля, 6:12 UTC+3 ТАСС

Речь идет о конкурсах "Безопасная среда", "Чистое небо" и "Мастер-оружейник"

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ТАСС, 30 июля. Российские военнослужащие впервые будут выступать на военной технике китайского производства в конкурсах "Безопасная среда", "Чистое небо" и "Мастер-оружейник", которые проходят на полигоне "Корла" в Синцзян-Уйгурском автономном районе КНР в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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Как заявил руководитель российской делегации генерал-лейтенант Александр Леонов, надежность российской техники в любых климатических условиях не вызывает никаких сомнений, а использование китайских машин - бесценный опыт для военнослужащих РФ.

"При принятии решения мы учитывали возможность быстрого переобучения команд на китайскую технику. Такие образцы как ПЗРК, стрелковое оружие и даже бронетранспортеры не требуют длительного времени на переподготовку, что и подтвердили наши ребята", - подчеркнул Леонов, слова которого приводит пресс-служба. По его мнению, единая техника позволит объективно оценить мастерство всех выступающих

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В то же время в рамках состязаниях "Суворовский натиск" российские экипажи БМП-2 будут соревноваться со своими китайскими коллегами, выступающими на боевых машинах пехоты Тип-86.

При подготовке к "АрМИ" на полигоне "Корла" российские военнослужащие освоили китайские 122-мм гаубицы Тип-96, 25-мм спаренные зенитные пушки тип-87, 122-мм РСЗО тип-81, ПЗРК типа QW-2, тягачи SX2150K, машины химической разведки FZC02B, БТР Тип-92А и др.

На полигоне "Корла" пройдут четыре конкурса Армейских международных игр - 2017: "Безопасная среда", "Мастер-оружейник", "Чистое небо" и "Суворовский натиск". В них будут состязаться сухопутчики из Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Китая, России, Узбекистана.

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