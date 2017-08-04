Около 600 единиц новейшего вооружения продемонстрируют на "Армии-2017"

Обеспеченность парковками переселенцев по программе реновации возрастет в два-три разаОбщество 4 августа, 13:54
Идеал красоты: самая известная картина Владимира БоровиковскогоКультура 4 августа, 13:35
Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". ДосьеБиографии и справки 4 августа, 13:31
Брижит Макрон возьмет под опеку двух детенышей пандыОбщество 4 августа, 13:30
"Наполи" сыграет с "Ниццей" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионовСпорт 4 августа, 13:24
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионовСпорт 4 августа, 13:15
Финансовый допинг: как Неймар стал самым дорогим футболистом мираСпорт 4 августа, 13:13
Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событийПроисшествия 4 августа, 13:11
Осужденный экс-сенатор Цыбко подал апелляционную жалобу на приговорПроисшествия 4 августа, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники будет задействовано в динамических показах и размещено на статических экспозициях на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Об этом в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Без сомнения, важнейшим мероприятием текущего месяца станет Международный военно-технический форум "Армия-2017". Проделана большая работа по его подготовке... Как и прежде, планируется провести статические и динамические показы, в которых будет задействовано около 600 единиц новейшего вооружения и военной техники. В этом году впервые состоится демонстрация их возможностей при применении в ночных условиях", - сказал министр.
Он сообщил, что в этом году значительно увеличены выставочные площади, усовершенствована их инфраструктура, а также расширены кластеры авиационной и морской техники. "Ожидается, что в форуме примет участие более тысячи крупнейших концернов, компаний и конструкторских бюро. По традиции они представят современные и перспективные образцы военной продукции. Свои делегации на форум направят свыше 100 государств", - отметил глава Минобороны.
Свое мастерство покажут авиационные группы "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты", которые выступят на многоцелевых истребителях и ударных вертолетах, перечислил министр. "Наряду с демонстрационной составляющей, форум предполагает обширную научно-деловую программу. Дискуссии пройдут в формате круглых столов, брифингов и симпозиумов", - добавил он.
"Работа по организации форума завершается. Обращаю внимание должностных лиц на строгое соблюдение сроков проведения подготовительных мероприятий и, безусловно, на безопасное проведение всего комплекса показов", - подчеркнул Шойгу.
Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигоне Алабино и аэродроме Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.