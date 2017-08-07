Российские разведчики стали лучшими в командной стрельбе на Армейских играх

Тарпищев: победа в паре на Уимблдоне способствовала успеху Макаровой в ВашингтонеСпорт 7 августа, 13:09
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в ЯкутииПроисшествия 7 августа, 13:07
Исследование: Месси является лучшим футболистом в истории чемпионата ИспанииСпорт 7 августа, 12:57
Более 60% британцев не одобряют действия правительства Мэй на переговорах по BrexitМеждународная панорама 7 августа, 12:50
Дом Наркомфина в Москве отреставрируют через два годаМосква 7 августа, 12:38
Комиссия РФС рассмотрит работу судьи Николаева в матче "Краснодар" - "Урал"Спорт 7 августа, 12:36
Войска радиационной, химической и биозащиты РФ получат роботов нового поколения до 2020 г.Армия и ОПК 7 августа, 12:34
В работе Facebook и Instagram произошел сбойОбщество 7 августа, 12:32
Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов сборнойСпорт 7 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Российские разведчики одержали победу в командной стрельбе на конкурсе "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр. Ранее россияне показали лучший результат и в индивидуальной стрельбе, став таким образом лидерами на очередном этапе соревнований, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сегодня для военных разведчиков Армении, Республики Белоруссия, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России завершился четвертый этап конкурса - "Стрельба", в ходе которого были выполнены индивидуальные и боевые стрельбы в составе разведывательных подразделений, нормативы по преодолению участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время", - сообщил собеседник агентства.
Выполнение индивидуальных боевых стрельб подразумевает стрельбу по мишеням каждым разведчиком из своего оружия, снайперской винтовки, автомата, пулемета или противотанкового гранатомета. В ходе командных стрельб участники должны предварительно пройти участок местности с имитацией минирования. Члены команды, задевшие заряды, считаются выбывшими из строя, и их товарищи выполняют стрельбы без них. Таким образом, чем лучше разведчики пройдут минное поле, тем легче будет им на огневом рубеже.
Собеседник агентства уточнил, что 8 августа начинается последний этап конкурса - выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. Он предусматривает выполнение подрыва объекта условного противника, преодоление водной преграды, в том числе вождение бронемашины на плаву, а также марш-бросок.
В конкурсе принимают участие команды семи стран мира. Лидируют российские разведчики, на втором месте по итогам четырех этапов команда из Китая, на третьем - Узбекистан.
Армейские игры проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.