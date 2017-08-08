Российские военные разведчики стали лучшими на Армейских играх

Футболист Луан может пройти медобследование для "Спартака" в конце недели в РимеСпорт 8 августа, 13:17
Мэр Москвы поручил обеспечить контроль за стандартами отделки квартир по реновацииОбщество 8 августа, 13:17
Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на СаакашвилиМеждународная панорама 8 августа, 13:15
В Москве приняты стандарты благоустройства кварталов по программе реновацииОбщество 8 августа, 13:10
Прокуратура Крыма проверит действия коллег в Симферополе в связи с фильмом "Матильда"Культура 8 августа, 13:01
Действующих природных пожаров на Ямале, где действует режим ЧС, не зафиксированоОбщество 8 августа, 12:57
"СКА-Хабаровск" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Анжи"Спорт 8 августа, 12:57
Омская область выделила 100 млн рублей на компенсации владельцам изъятых из-за АЧС свинейСибирь 8 августа, 12:51
"Союзмультфильм" в этом году снимет 100 минут анимацииКультура 8 августа, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Российская команда одержала победу на международном конкурсе военных разведчиков "Отличники войсковой разведки", завершившемся во вторник в Новосибирске в рамках Армейских международных игр. Она заняла первые места во всех пяти этапах конкурса, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.
"В общем зачете первое место заняла команда России, на втором месте команда Китая, на третьем - команда Узбекистана", - сказал собеседник агентства.
Во вторник разведчики завершили состязания заключительным этапом соревнований - выходом разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. Он предусматривает подрыв объекта условного противника, преодоление водной преграды, в том числе вождение бронемашины на плаву, а также марш-бросок и организацию связи и передачи разведывательных донесений.
Ранее российская команда стала лучшей в предыдущих четырех этапах конкурса - десантировании и организации засады, конкурсе механиков-водителей, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и стрельбе.
Россию на конкурсе представляла команда Новосибирского высшего военного командного училища, показавшая лучшие результаты на предшествовавших конкурсу национальных состязаниях.
В конкурсе принимали участие команды Армении Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России. Церемония закрытия соревнований и награждение победителей пройдут 10 августа.