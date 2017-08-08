Российские военные разведчики стали лучшими на Армейских играх

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Российская команда одержала победу на международном конкурсе военных разведчиков "Отличники войсковой разведки", завершившемся во вторник в Новосибирске в рамках Армейских международных игр. Она заняла первые места во всех пяти этапах конкурса, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

"В общем зачете первое место заняла команда России, на втором месте команда Китая, на третьем - команда Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

Во вторник разведчики завершили состязания заключительным этапом соревнований - выходом разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. Он предусматривает подрыв объекта условного противника, преодоление водной преграды, в том числе вождение бронемашины на плаву, а также марш-бросок и организацию связи и передачи разведывательных донесений.

Ранее российская команда стала лучшей в предыдущих четырех этапах конкурса - десантировании и организации засады, конкурсе механиков-водителей, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и стрельбе.

Россию на конкурсе представляла команда Новосибирского высшего военного командного училища, показавшая лучшие результаты на предшествовавших конкурсу национальных состязаниях.

В конкурсе принимали участие команды Армении Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России. Церемония закрытия соревнований и награждение победителей пройдут 10 августа.