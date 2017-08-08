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Российские военные разведчики стали лучшими на Армейских играх

Армия и ОПК
8 августа, 12:17 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, августа. /ТАСС

Второе месте на конкурсе в Новосибирске заняла команда Китая, третье - команда Узбекистана

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© Сергей Бобылев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Российская команда одержала победу на международном конкурсе военных разведчиков "Отличники войсковой разведки", завершившемся во вторник в Новосибирске в рамках Армейских международных игр. Она заняла первые места во всех пяти этапах конкурса, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

"В общем зачете первое место заняла команда России, на втором месте команда Китая, на третьем - команда Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

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Во вторник разведчики завершили состязания заключительным этапом соревнований - выходом разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи. Он предусматривает подрыв объекта условного противника, преодоление водной преграды, в том числе вождение бронемашины на плаву, а также марш-бросок и организацию связи и передачи разведывательных донесений.

Ранее российская команда стала лучшей в предыдущих четырех этапах конкурса - десантировании и организации засады, конкурсе механиков-водителей, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и стрельбе.

Россию на конкурсе представляла команда Новосибирского высшего военного командного училища, показавшая лучшие результаты на предшествовавших конкурсу национальных состязаниях.

В конкурсе принимали участие команды Армении Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Узбекистана, Китая и России. Церемония закрытия соревнований и награждение победителей пройдут 10 августа.

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