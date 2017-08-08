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Российские военные повара победили в конкурсе "Полевая кухня" на Армейских играх

Армия и ОПК
8 августа, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Второе место заняла команда из Азербайджана, третье поделили пекари из Сербии и Монголии

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российская команда заняла первое место на конкурсе "Полевая кухня" в рамках Армейских международных игр - 2017. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"По итогам трех этапов российская сборная военных поваров и пекарей признана сильнейшей на международном конкурсе "Полевая кухня", на втором месте сборная ВС Белоруссии, бронза у сборной ВС Азербайджана. Команды Монголии, Сербии и Израиля заняли четвертое, пятое и шестое места соответственно", - сказал Булгаков.

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Он уточнил, что 8 августа в Алабине военные пекари России, Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Израиля и Монголии в кулинарном поединке выпекали хлеб в формах в соответствии с рецептурой. Каждая команда выпекла по 12 буханок хлеба массой не менее 1,1 кг и не более 1,2 кг на прицепном хлебопекарном блоке, предназначенном для выпечки ржаного, пшеничного и ржано-пшеничного хлеба в полевых условиях.

"По оценке судейской комиссии, в которую входят представители всех стран-участниц конкурса, лучшими на финальном этапе признаны военные пекари России, второе место заняли их коллеги из Азербайджана, пекари Сербии и Монголии набрали равное количество баллов и разделили третье место", - подытожил Булгаков, добавив, что 10 августа он лично наградит лучших в профессии на полигоне Алабино.

12 августа в день закрытия Игр военные повара и пекари Вооруженных сил РФ, Белоруссии, Монголии, Азербайджана, Израиля и Сербии устроят для поклонников кулинарного искусства мастер-класс. В ходе него они продемонстрируют мастерство в приготовлении разнообразной национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях и покажут современные технологии ее приготовления.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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Персоны
Булгаков, Дмитрий Витальевич
Темы
АрМИ-2017
Страны
Россия Сербия Израиль Монголия Белоруссия Азербайджан
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