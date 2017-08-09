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Самолеты Тихоокеанского флота вернулись на Камчатку после Главного военно-морского парада

Армия и ОПК
9 августа, 10:54 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

Парад прошел в Петербурге 30 июля. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, масштабный смотр военно-морской техники станет ежегодным

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота Ил-38Н "Новелла" вернулись на место своей постоянной дислокации - аэродром Елизово на Камчатке - после участия в Главном военно-морском параде в День ВМФ. Об этом в среду сообщил официальный представитель флота Владимир Матвеев.

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"Экипажи Морской авиации успешно завершили выполнение задач участия в воздушной части Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В ходе подготовки ко Дню ВМФ летчики не только приобрели опыт полетов в новых районах, но и впервые получили допуск к полетам в сомкнутом строю. После возвращения на Камчатку и небольшого отдыха летчики приступят к отработке задач по своему предназначению в соответствии с планом боевой подготовки флота", - сказал Матвеев.

Дальность перелета составила более семи тыс. км, а продолжительность превысила 16 часов. В ходе него экипажи отработали взаимодействие в составе пары.

Первый в новейшей истории России Главный военно-морской парад прошел в Петербурге 30 июля. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, он будет проводиться ежегодно.

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Ил-38Н - модернизированный вариант противолодочного самолета Ил-38. Отличается патрульной системой "Новелла", которая способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные - до 320 км. При этом система одновременно удерживает в поле зрения 32 цели как над, так и под водой. Применяется для ведения радиолокационной подводной, надводной и воздушной разведок, выдает целеуказания оружию.

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