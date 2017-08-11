Россия и Китай разделили победу в конкурсе "Кубок моря" Армейских международных игр

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ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС /. Экипажи боевых кораблей России и Китая разделили между собой победу в конкурсе "Кубок моря" Армейских международных игр. Об этом сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) капитан 1 ранга Владимир Матвеев.
"Экипажи корветов ВМФ России "Совершенный" и ВМС Китая "Хуангши" по итогам проведения международного конкурса "Кубок моря - 2017" поделили между собой чемпионский пьедестал, набрав по 440 баллов", - информировал он.
Конкурс Армейских международных игр "Кубок моря" проходил в Приморье с 1 по 11 августа. В нем принимали участие всего два корабля - по одному от России и Китая. ВМФ России в этих соревнованиях представлял корвет "Совершенный", который только 20 июля вошел в состав Тихоокеанского флота.
В программе конкурса было три этапа: соревнования по борьбе за живучесть корабля, по морской выучке и спасательной подготовке и выполнение боевых упражнений на море. В Японском море экипажи кораблей соревновались в точности выполнения практических артиллерийских стрельб по буксируемому малому корабельному щиту, имитирующему малоразмерную цель, а также состязались в боевом упражнении по уничтожению плавающей мины.