Минобороны показало Главный военно-морской парад в формате фотопанорамы

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало видео Главного военно-морского парада, который прошел в Санкт-Петербурге 30 июля, в формате фотопанорамы 360 градусов, сообщили в военном ведомстве.
"Минобороны России показало Главный военно-морской парад в формате фотопанорамы 360 градусов. На официальном сайте Минобороны России открыта виртуальная 3D-экскурсия по Главному военно-морскому параду. Торжественное прохождение боевых кораблей парадным строем при участии авиации состоялось в День Военно-морского флота на Неве и на Кронштадтском рейде в Санкт-Петербурге", - сообщили в военном ведомстве.
Пользователи интернета получили уникальную возможность не просто побывать на масштабном празднике, но и увидеть моменты прохождения кораблей с высоты птичьего полета из разных точек, недоступных зрителям.
"Основная часть 3D-панорамы, созданной с использованием технологии круговой съемки, посвящена параду в Кронштадте. Пользователи смогут в интерактивном режиме рассмотреть прохождение боевых кораблей и подводных лодок ВМФ России, а также увидеть строй, представленный тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий", тяжелым атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" и другими кораблями", - рассказали в министерстве.
Кроме того, "интернет-аудиторию ждут захватывающие виды боевых кораблей на рейде Невы на фоне панорамы ночного Санкт-Петербурга", добавили в военном ведомстве.