В России может появиться семитонный конвертоплан-беспилотник

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ТАСС, 22 августа. Масса конвертоплана-беспилотника, создаваемого в России, может составить 7 т. Об этом ТАСС в преддверии Международного военно-технического форума "Армия-2017" рассказал генеральный директор группы "Кронштадт" Армен Исаакян.
"Пятитонный - это БЛА самолетного типа. Размеры перспективного конвертоплана определяются рыночной нишей, в которой он будет наиболее востребован. Именно сейчас мы ведем исследования в этом направлении. Технически представляется целесообразным создание двухтонного и семитонного, но, вероятно, начать целесообразно с функционального демонстратора в размере 500-1000 кг", - сказал он.
Исаакян подчеркнул, что создание летательного аппарата, обладающего скоростью и дальностью полета самолета и гибкостью применения вертолета (способностью к вертикальному взлету и посадке) является "священным Граалем" современного авиастроения.
"Это не обязательно беспилотный аппарат. Основной экономический эффект состоит в том, чтобы превзойти дальность полета вертолета в три-четыре раза. Сейчас практический радиус применения летательного аппарата вертолетной схемы не превышает 300-400 км. Для нашей страны с ее огромной территорией необходимый радиус - не менее 1000 км", - подчеркнул Исаакян, отметив, что самолет вертикального взлета обладает таким потенциалом.
Как сообщил ранее главком Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, в интересах военных в России создаются конвертопланы и тяжелые беспилотники. По словам генерала, в будущем беспилотники смогут встраиваться в единую систему управления и работать "стаей". Создание такой сетецентрической системы позволит значительно удешевить подготовку операторов беспилотников, отметил Бондарев.
Сейчас конвертопланы стоят на вооружении американских военных, которые используют различные вариации V-22 Osprey. Сообщалось, что такие машины у США намерена закупить Япония.