Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире

На прошедшем Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" стало известно о заключении крупного контракта на поставку российской бронетанковой техники в Ирак. Раскрывать подробности документа пока не стали, но как стало ранее известно из отчета "Уралвагонзавода" (УВЗ) за 2016 год, корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Первый (на 64 танка) заключен с инозаказчиком "704", второй — с "368" (первая партия составит 73 машины). Согласно Общероссийскому классификатору стран мира — это Вьетнам и Ирак соответственно.

"Танковые" контракты не обошли стороной и российскую армию. Минобороны купило новые танки Т-90М, машины поддержки "Терминатор", а также будет проведен капремонт Т-72Б, Т-80БВ и Т-90. Общая сумма заключенных контрактов превысила 24 млрд рублей.

Созданный на основе советского танка Т-72, Т-90 стал самым коммерчески успешным танком XXI века. Зарубежные аналоги, такие как французский Leclerc, американский Abrams, китайский MBT-2000/Al-Khalid и немецкий тяжеловес Leopard 2 уступают отечественной машине по соотношению "цена-качество". По данным из открытых источников, всего было выпущено более 2000 Т-90 разных модификаций, из них порядка 1500 пошли на экспорт. При этом контракты на этот танк продолжают исполняться, и интерес к этой боевой машине в мире только повышается.

Танк Т-90 © Владимир Астапкович/ТАСС Был разработан в конце 1980-х годов в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (Нижний Тагил) под шифром "объект 188". Главный конструктор — Владимир Поткин. Машина задумывалась как глубокая модернизация танка Т-72Б (первоначально имела индекс Т-72БУ — "усовершенствованный"). Основными направлениями этой модернизации стали повышение защищенности, установка автоматизированной системы управления огнем и систем противодействия современному противотанковому оружию. Т-90 принят на вооружение России 5 октября 1992 года.

Характеристики купленного Минобороны России Т-90М пока не известны, но машина является дальнейшим развитием танков Т-90АМ и Т-90МС. Очевидно, что танк сохранил все лучшее, что было реализовано на предыдущих версиях. Зимой 2017 года в сети появилось фото танка Т-90М, созданного в рамках ОКР "Прорыв-3" Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). На нем видно, что внешне машина изменилась незначительно, выделяются лишь противокумулятивные экраны и зенитный комплекс с дистанционным управлением.

Еще в феврале этого года на оружейной выставке IDEX в Абу-Даби специальный представитель УВЗ по военно-техническому сотрудничеству Алексей Маслов заявил, что корпорация готова расширить серийное производство новейшего танка Т-90МС (экспортный вариант). "У нас сейчас налажено мелкосерийное производство этих машин. Оно практически освоено, и мы готовы к осуществлению экспортных поставок. Таким образом, подготовлено серийное производство в интересах как Министерства обороны РФ, так и инозаказчиков", — сказал он.

Т-90МС является принципиально новой боевой машиной, построенной на цифровой платформе по принципу открытой архитектуры, прошел все испытания и показал великолепные результаты.

Т-90МС прошел испытания в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки. Мы подтвердили характеристики этих машин в сложных климатических условиях, в том числе в регионах с очень высокими температурами Алексей Маслов спецпредставитель УВЗ по ВТС

По его словам, этот танк обладает высоким уровнем автоматизации и способен проводить самотестирование и диагностику, а также подготовку и выдачу рекомендаций по эксплуатации как членам экипажа, так и обслуживающему персоналу. По желанию машина может быть оснащена элементами иностранного производства, такими как средства связи, кондиционеры и другие детали оборудования.

Развернуть Танк Т-90С © Сергей Бобылев/ТАСС Танк Т-90С © Сергей Бобылев/ТАСС

Т-90МС обладает высоким модернизационным потенциалом. В конструкцию танка интегрированы последние достижения российского танкостроения, в том числе новый высокоэффективный снаряд с дистанционным подрывом для поражения живой силы противника.

На сегодняшний день у нас разработан новый снаряд с дистанционным подрывом, обеспечивающий поражение, прежде всего, живой силы. Этот комплекс состоит из самого снаряда и аппаратуры в танке. Мы предлагаем нашим заказчикам установку этого оборудования на Т-90МС, а также на ранее поставленную технику — Т-72, Т-90С Алексей Маслов спецпредставитель УВЗ по ВТС

Также этим летом стало известно, что в ходе анализа боевого применения танка Т-90А в Сирии против террористов не было выявлено боевых повреждений и эксплуатационных отказов танка, машина показала высокую степень защиты. По словам замдиректора УВЗ Вячеслава Халитова, танку обеспечивают высокую боевую живучесть его системы оптикоэлектронного подавления и динамической защиты. В качестве примера Халитов привел эпизод с попаданием в Т-90 американской противотанковой ракеты TOW-2, не причинившей машине существенного вреда.

Успех Т-90 на мировой "танковой арене" можно объяснить рядом причин. Одно из главных преимуществ — наиболее оптимальное соотношение цены и качества. По данным открытых источников, экспортная стоимость Т-90С составляет около $2,5 млн, модернизированного Т-90МС доходит до $4,3 млн. "Ценник" на современные зарубежные аналоги начинается от $6 млн. Так, американский Abrams — не менее $8 млн, немецкий Leopard — больше 10.

При этом, по мнению военного эксперта Сергея Суворова, за последние 20 лет из танков, кроме российского Т-90, ничего практически не продавалось. "Ну, разве что немцы продали Катару порядка 60 танков Leopard", — говорит он.

Главный покупатель российских танков — Индия. Первый контракт на поставку танков Т-90 был подписан в 2001 году. Согласно документу, корпорация УВЗ должна был поставить индийскому Минобороны 124 готовые машины, а также машинокомплекты для сборки еще 186 танков. В 2004 году Россия и Индия подписали дополнительный контракт на лицензионное производство тысячи танков Т-90, а спустя три года заключили соглашение на поставку еще 124 готовых машин, а также машинокомплектов для сборки 223 танков

Индийские военные любят наш Т-90, понятно, по каким причинам. Они лет 30 ездили на танках Т-72, а поскольку Т-90 унифицирован по многим моментам — и обучать легче, и обслуживать, и содержать. Ко всему прочему, в Индии был построен завод под Т-72, соответственно, на нем потом была организована сборка Т-90 Сергей Суворов кандидат военных наук

Развернуть Танки Т-90 во время парада в честь Дня Независимости Иднии, 2016 год © EPA/HARISH TYAGI Танки Т-90 во время парада в честь Дня Независимости Иднии, 2016 год © EPA/HARISH TYAGI

Также среди покупателей Т-90:

Азербайджан с 2013 года получил 94 Т-90С, контракт был подписан в 2011 году.

Алжир в 2006–2012 годах получил по двум контрактам 308 танков Т-90СА. В 2014 году "Рособоронэкспорт" заключил третий контракт — на поставку еще около 200 машин. В рамках данного соглашения в 2015–2016 годах из России были доставлены около 100 боевых машин.

Туркмения в 2009 году получила 10 Т-90С. Летом 2011 года был подписан контракт на поставку еще 30 единиц, о ходе его выполнения в СМИ не сообщалось.

Уганде в 2011 году было поставлено 44 Т-90С (контракт 2010 года).

Среди возможных потенциальных покупателей Т-90 эксперты также называли Вьетнам, Индонезию, Казахстан, Кувейт и Таиланд. По данным издания Forbes, в ближайшие годы будет реализовано минимум еще 1000 новых танков этого типа, а с учетом идущих переговоров с Кувейтом (146 танков Т-90МС) и Индией (464 танка Т-90МС) есть перспективы увеличения портфеля заказов более чем до 1600 машин этого типа.

Рассчитывает на собственное производство подобной бронетехники Иран. "Производство танков в стране налажено, и в настоящее время мы не нуждаемся в приобретении их за рубежом", — заявил командующий сухопутными войсками ИРИ бригадный генерал Ахмад Реза Пурдастан, отвечая на вопрос о перспективах закупок российских танков. "Генеральный штаб вооруженных сил ИРИ объявил, что танку T-90 будет отдано предпочтение при возможных закупках. Но, исходя из возможностей страны, в настоящее время приобретение танков Т-90 исключено, и мы хотим производить бронетехнику у себя в стране", — пояснил Пурдастан решение иранского генштаба.

Американские военные, всегда заявлявшие, что их танки Abrams — лучшие в мире, сегодня уже более сдержаны в своих оценках и называют Т-90 аналогичной техникой.

Думаю, Abrams все еще являются одними из лучших в своем классе в плане боевых систем. Так что паритет есть. Аналогичные машины есть у Израиля, Великобритании и России. Думаю, Т-90, возможно, весьма близок (к Abrams), люди говорят о танке "Армата", но он, насколько я понимаю, пока еще не введен в строй Джон Мюррей замначальника штаба сухопутных войск США, генерал-лейтенант

Развернуть Танк M1 Abrams © EPA/VALDA KALNINA Танк M1 Abrams © EPA/VALDA KALNINA

Мюррей также отметил, что сейчас технологическое развитие танка Abrams уже "достигло своего предела". "Так что для нас настало время начать думать о танке нового поколения. Меня беспокоит то, что сейчас, в ближайшей обозримой перспективе, я не вижу никаких прорывных технологий, которые позволили бы нам получить более легкий танк. Строить новый 75-тонный танк, полагаю, было бы ошибкой, пока требования по его защите остаются прежними", — резюмировал он.

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Российский танк выбран неслучайно. Он самый низкопрофильный в мире и к тому же гораздо легче всех современных западных аналогов. У Т-90 — 46,5 тонны: на 12 тонн меньше, чем у французского Leclerc и немецкого Leopard; на 10,7 меньше, чем у американского Abrams. "Низкорослость" позволяет делать танки не только малозаметными на поле боя, но и, как шутят сами танкисты, "удобно путешествовать по железной дороге по всей Европе". Иностранные танки на платформах цепляются башнями за верхние края железнодорожных туннелей.

Т-90 — основной боевой танк для завоевания тактического преимущества на поле боя. Запас хода — свыше 500 км, для сравнения у Abrams — 410 км. "Я бы не осмеливался утверждать, что у кого-то ТТХ выше, чем у Т-90. По многим моментам — даже в проигрыше", — рассказывает ТАСС военный эксперт Суворов.

У Т-90 превосходство по огневой мощи, благодаря наличию противотанкового комплекса. По подвижности, запасу хода наш превосходит. По условиям действия в пыли в пустыне, Abrams вообще "на месте стоит". Фильтры забиваются. По надежности и ремонтопригодности, Т-90 намного выше Сергей Суворов кандидат военных наук

Самый современный Т-90 имеет четырехтактный многотопливный 12-цилиндровый дизель В-92С2Ф мощностью 1130 л.с. (831 кВт) с жидкостным охлаждением. Установка его позволила иметь самую большую удельную мощность двигателя у танков данного типа в мире. Это позволяет машине успешно передвигаться как по шоссейной дороге, так и по пересеченной местности со скоростью до 70 км/ч на дальность свыше 500 км без дозаправки.

Т-90 способен преодолеть водное препятствие глубиной 5 метров, ров шириной 3 метра, вертикальную стену высотой в 1 метр. За эту прыгучесть танк прозвали "летающим". Под силу ему преодолеть подъемы и спуски с углом до 30 градусов.

Может быть, конечно, в последних моделях Abrams электроники больше, но это еще не значит, что он лучше. И насколько надежна она в экстремальных условиях? Он участвовал в войне в Ираке, его сожгли. После этого они сделали модернизацию его, брони навешали кучу, так он уже за 70 тонн перевалил. Где мост под него сейчас найти? Вот он поедет, и чего? А если болото, будешь его тащить тремя тягачами? Сергей Суворов кандидат военных наук

На Т-90 установлен автоматизированный комплекс управления огнем с дальностью распознавания цели до 1500 метров. Благодаря тепловизору, Т-90 более "зрячий": и днем и ночью в прицеле видны не только бронированные цели, но и люди на дистанции до 3 км.

Развернуть Экипаж команды из Индии на танке Т-90С во время международного конкурса "Танковый биатлон" © Сергей Бобылев/ТАСС Экипаж команды из Индии на танке Т-90С во время международного конкурса "Танковый биатлон" © Сергей Бобылев/ТАСС

Поражение целей со скорострельностью 7 выстрелов в минуту гарантирует 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А46М-5, оборудованная автоматом заряжания. Благодаря "стабилизатору", наводчик-оператор надежно держит цель независимо от того, стоит танк или движется. Боекомплект танка — 42 бронебойных подкалиберных, кумулятивных или осколочных боеприпаса.

Еще один боевой "плюс" Т-90 — наличие автомата заряжания орудия, что позволяет сократить экипаж до трех человек (в иностранных танках имеется четвертый член экипажа — заряжающий).

Т-90 — первая бронемашина российской армии, на которой был установлен комплекс оптико-электронного подавления "Штора-1". Он снижает вероятность попадания в машину противотанковых управляемых ракет (ПТУР) с полуавтоматической системой наведения, создает помехи системам управления оружием с лазерным целеуказанием, а также лазерным дальномерам. Комплекс имеет в своем составе станцию оптико-электронного подавления и систему постановки завесы.

Одна из "изюминок" вооружения Т-90 — возможность ведения огня не только по наземным, но и по воздушным целям. В машине применен комплекс управляемого ракетного вооружения "Рефлекс-М": ракета "Инвар-М1" выстреливается из ствола танковой пушки и управляется в полете на дальности до 5 км с помощью лазерного луча. Для сравнения, стандартными бронебойными снарядами редко стреляют на 2–3 км.

Кроме того, ковровские ребята (производители "Инвара") сделали в эту ракету мощную термобарическую боевую часть. Она чуть ближе летит при той же точности, но по силе взрыва практически соизмерима со 152-мм снарядом. А точность — в форточку закинут на 3 км. Поэтому по огневой мощи у Т-90 превосходство очень сильное Сергей Суворов кандидат военных наук

Эксперт поясняет, что раньше у американцев были танки М60А1 и М551 Sheridan, у них была 152-мм пусковая установка, через нее запускали ПТУР "Шиллейла" и под эту установку делали снаряды. При этом, по мнению Суворова, "ПТУР летит нормально, а пушка стреляет дохло, и низкая баллистика".

У нас пошли другим путем: сделали ПТУР под пушку готовую уже, а не наоборот. В результате пушка сохранила высокие возможности и качества, а танк получил возможность пускать ПТУР через пушку. При калибре 125-мм можно вполне обеспечить мощную боевую часть кумулятивную. Тем более сейчас на "Инваре" сделали тандемную, т.е. она преодолевает динамическую защиту танков противника, у кого она есть, а у кого нет — это плюсуется к общей бронепробиваемости Сергей Суворов кандидат военных наук

В качестве вспомогательного вооружения на Т-90 используются спаренный с пушкой пулемет калибра 7,62 мм и зенитно-пулеметная установка калибра 12,7 мм. Вся эта огневая и ходовая мощь спрятана под многослойной броней. О ее крепости можно судить по испытаниям Т-90 в пустыне штата Раджастхан в Индии в начале 2000-х годов, когда индийцы обкатывали машины перед тем, как их купить.

Роман Азанов