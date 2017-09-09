Береговой комплекс Черноморского флота "Утес" на учениях выполнил пуск двух крылатых ракет

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Береговой ракетный комплекс Черноморского флота "Утес" в рамках учений выполнил пуск двух крылатых ракет в интересах корабельных группировок флота, сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.
"Береговой стационарный ракетный комплекс "Утес" произвел два пуска крылатых ракет в интересах кораблей флота, отрабатывающих в полигонах боевой подготовки организацию коллективной противовоздушной обороны", - сказал офицер.
Ракетные катера "Ивановец", "Р-239" и "Р-60" в составе корабельной ударной группы обнаружили цель и обстреляли ее артиллерией, а также произвели по крылатой ракете пуски переносных зенитно-ракетных комплексов.
"Корабли противолодочной ударной группы в составе малых противолодочных кораблей "Муромец" и "Александровец" также успешно обнаружили цель, взяли ее на сопровождение и поразили огнем артиллерии и ракетами зенитно-ракетного комплекса "Оса", - уточнил Трухачев.
В этой части учений были задействованы 20 боевых кораблей и судов обеспечения флота, многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26, Бе-12, вертолеты Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном варианте, а также комплекс беспилотных летательных аппаратов "Форпост".