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Летчики морской авиации Балтийского флота на учении произвели пуски 250 ракет

Армия и ОПК
9 сентября, 12:20 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 9, сентября. /ТАСС

В ходе маневров произвели в общей сложности пуски 250 управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов

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КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Экипажи морской авиации Балтийского флота (БФ) в ходе летно-тактического учения нанесли удары по воздушным целям, осуществили поиск подводных лодок условного противника и выполнили практические бомбометания в морских и наземных полигонах. В маневрах было задействовано более 20 самолетов и вертолетов различных модификаций, произведены пуски 250 управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, сообщил журналистам во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.

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"В плановом учении принимало участие более 20 экипажей самолетов Су-27, Су-24, Су-30СМ, ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и военно-транспортных самолетов Ан-26 морской авиации флота, а также свыше 500 военнослужащих", - сказал Мартов.

В рамках учения было разыграно порядка 20 тактических эпизодов по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей, поиску и уничтожению субмарин условного противника, уточнил представитель БФ.

Кроме того, добавил он, летчики провели высадку тактического воздушного десанта в тыл условного противника, выполнили задачи по принуждению условного воздушного судна-нарушителя к посадке, провели стрельбы по наземным мишеням, а также выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет и бомбометание. Учебно-боевые задачи выполнялись как в дневное, так и в ночное время.

В ходе летно-тактического учения экипажи произвели в общей сложности пуски 250 управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, сбросили свыше 50 бомб весом от 100 до 500 кг, а также выпустили более полутора тысяч снарядов калибра 30 мм из авиапушек по различным целям на полигонах в Калининградской области, сообщил Мартов.

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