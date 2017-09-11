Тральщики ТОФ на учениях в Камчатке отработали проводку крейсеров через минные поля

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Морские тральщики камчатской группировки Тихоокеанского флота (ТОФ) "МТ-264" и "МТ-265" отработали проводку атомных подводных крейсеров через минные поля и выполнили артиллерийские стрельбы в Авачинском заливе, сообщил официальный представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.
"Тральщики соединения кораблей охраны водного района отработали действия по противоминному обеспечению развертывания атомных подводных крейсеров Тихоокеанского флота из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия", - сообщил Матвеев.
Он уточнил, что во время выхода в море экипажи кораблей отработали постановку контактных и неконтактных тралов, перекрыв установленные нормативы. Тихоокеанцы провели учение по проводке подводных лодок за тралами и форсированию минного заграждения с уничтожением плавающих, донных и якорных мин с условным применением шнуровых зарядов. Во время поиска и траления в заданном квадрате корабли обнаружили и уничтожили все учебные мины.
Кроме того, моряки провели комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, отработали противодиверсионную и противовоздушную оборону с применением переносных зенитно-ракетных комплексов.