Путин прибыл на Лужский полигон, где понаблюдает за учениями "Запад-2017"

ЛУЖСКИЙ ПОЛИГОН /Ленинградская область/, 18 сентября. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Ленинградскую область, где проходит один из этапов совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2017".

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, если позволят погодные условия, Верховный главнокомандующий осмотрит на Лужском полигоне современные и перспективные образцы вооружения и военной техники, а затем с командного пункта понаблюдает за ходом сегодняшней фазы учений. Необходимые пояснения и доклады главе государства будут давать военачальники во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14 - 20 сентября 2017 года на трех полигонах в России (Лужский, Струги Красные и Правдинский), а также на шести белорусских полигонах (Лепельский, Лосвидо, Борисовский, Осиповический, Ружанский, Домановский) и на участке местности Дретунь. В маневрах задействованы до 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Основные цели учений - совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.