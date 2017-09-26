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"Рособоронэкспорт" подписал контракт в области ВТС с минобороны Лаоса

Армия и ОПК
26 сентября, 15:54 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 26, сентября. /ТАСС

Документ подписан по итогам переговоров председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом

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ГОРКИ, 26 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" подписал контракт в области военно-технического сотрудничества с министерством обороны Лаоса. Документ подписан по итогам переговоров председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом. С российской стороны документ подписал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, с лаосской стороны - заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Народной армии Лаоса Сувон Лыангбунми.

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Также подписана дорожная карта российско-лаосского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

Кроме того, в присутствии двух премьеров подписано соглашение между акционерами гидроэнергетической компании "Секонг-5" - компанией "А-РКСЬЕНА" и EDL-Generation Public Company. Документ подписали управляющий директор ООО "А-РКСЬЕНА" Игорь Дахин и управляющий директор EDL-Generation Public Company Ратгана Пратхумван.

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Персоны
Сисулит, Тхонглун Медведев, Дмитрий Анатольевич Михеев, Александр Александрович
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