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Готовятся контракты на поставку экипировки "Ратник" за рубеж

Армия и ОПК
27 сентября, 12:48 UTC+3

Отмечается что контракты уже готовятся

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КЛИМОВСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Есть заявки на поставку за рубеж экипировки "Ратник", готовятся контракты. Об этом в среду сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Дмитрий Семизоров.

"На сегодняшний день есть заинтересованность в поставках экипировки "Ратник" за рубеж. Уже есть первые заявки, соответствующие документы оформлены, готовы подписать первые контракты", - сказал Семизоров.

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