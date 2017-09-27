Готовятся контракты на поставку экипировки "Ратник" за рубеж

КЛИМОВСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Есть заявки на поставку за рубеж экипировки "Ратник", готовятся контракты. Об этом в среду сообщил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Дмитрий Семизоров.

"На сегодняшний день есть заинтересованность в поставках экипировки "Ратник" за рубеж. Уже есть первые заявки, соответствующие документы оформлены, готовы подписать первые контракты", - сказал Семизоров.