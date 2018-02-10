Кадыров: батальон военной полиции Минобороны РФ, служивший в Сирии, прибыл в Чечню

ТАСС, 10 февраля. Личный состав батальона военной полиции Министерства обороны России, который в последние полтора года нес службу в сирийском городе Алеппо, прибыл в Чечню, сообщил в субботу глава республики Рамзан Кадыров в социальной сети "Вконтакте".

"На наших военнослужащих были возложены исключительно ответственные задачи, связанные с охраной важнейших объектов Минобороны России, поддержкой общественного порядка, обеспечением безопасности гражданского населения, достижением мирного урегулирования конфликта в САР", - написал Кадыров.

Он отметил, что российские военнослужащие с честью справились со своими служебными обязанностями. "393 бойца под командованием майора Руслана Нумухаджиева благополучно вернулись домой. По случаю прибытия батальона в городе Грозном состоялся торжественный митинг <...> Ряд военнослужащих удостоились почетных государственных наград", - добавил он.

Глава Чечни выразил бойцам благодарность "за верность избранному делу, мужество и преданность нашему великому Отечеству".