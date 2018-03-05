Совершающий плавание вокруг Евразии корабль "Перекоп" вышел в Северное море

КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", совершающий дальний морской поход вокруг Евразии, вышел в Северное море, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель флота Роман Мартов.

"Учебный корабль "Перекоп", вышедший из Кронштадта 1 марта в первое плавание вокруг Евразии, вышел в Северное море. Во время перехода Балтикой и скандинавскими проливами, находящиеся на его борту курсанты военно-морских учебных заведений Минобороны России выступали дублерами вахтенных офицеров и вахтенных штурманов, они получили первый практический опыт прохождения проливов, зоны интенсивного судоходства", - рассказал он.

По оценкам командования походом, будущие флотские офицеры и командиры справились с обязанностями при прохождении "Перекопом" морского участка, отмеченного большим количеством мелей, узкостей и фарватеров.

Дальний морской поход учебного корабля проходят в рамках проведения морской практики в общей сложности более 500 курсантов двух Санкт-Петербургских, Владивостокского и Балтийского военно-морских вузов. "Перекоп" побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути", за более чем полугодовое плавание преодолеет почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. км). В программе похода - восемь деловых заходов в иностранные и российские порты, участие в многонациональных учениях, которые пройдут в Тихом океане.

Учебный корабль "Перекоп" проекта 887 построили в 1967 году на Щецинской судоверфи в Польше, он оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. В настоящее время Балтийский флот располагает двумя учебными кораблями - "Смольный" и "Перекоп", которые, по оценкам командования, эффективно решают задачи морской практики будущих офицеров ВМФ России, курсантов Нахимовского военного училища и морских кадетских корпусов.