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Совершающий плавание вокруг Евразии корабль "Перекоп" вышел в Северное море

Армия и ОПК
5 марта, 15:04 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 5, марта. /ТАСС

На борту судна находятся курсанты военно-морских учебных заведений Минобороны

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КАЛИНИНГРАД, 5 марта. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", совершающий дальний морской поход вокруг Евразии, вышел в Северное море, сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель флота Роман Мартов.

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"Учебный корабль "Перекоп", вышедший из Кронштадта 1 марта в первое плавание вокруг Евразии, вышел в Северное море. Во время перехода Балтикой и скандинавскими проливами, находящиеся на его борту курсанты военно-морских учебных заведений Минобороны России выступали дублерами вахтенных офицеров и вахтенных штурманов, они получили первый практический опыт прохождения проливов, зоны интенсивного судоходства", - рассказал он.

По оценкам командования походом, будущие флотские офицеры и командиры справились с обязанностями при прохождении "Перекопом" морского участка, отмеченного большим количеством мелей, узкостей и фарватеров.

Дальний морской поход учебного корабля проходят в рамках проведения морской практики в общей сложности более 500 курсантов двух Санкт-Петербургских, Владивостокского и Балтийского военно-морских вузов. "Перекоп" побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути", за более чем полугодовое плавание преодолеет почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. км). В программе похода - восемь деловых заходов в иностранные и российские порты, участие в многонациональных учениях, которые пройдут в Тихом океане.

Учебный корабль "Перекоп" проекта 887 построили в 1967 году на Щецинской судоверфи в Польше, он оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. В настоящее время Балтийский флот располагает двумя учебными кораблями - "Смольный" и "Перекоп", которые, по оценкам командования, эффективно решают задачи морской практики будущих офицеров ВМФ России, курсантов Нахимовского военного училища и морских кадетских корпусов.

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