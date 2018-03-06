МО: РФ по-прежнему гарантирует боевикам и их семьям безопасный выход из Восточной Гуты

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия по-прежнему гарантирует боевикам и их семьям безопасный выход из Восточной Гуты и призывает прекратить насилие. Об этом заявил начальник российского Центра примирения враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майора Юрий Евтушенко.

"Наши гарантии безопасности относительно выхода вас и ваших семей остаются в силе. Необходимый транспорт и охрана по всему маршруту движения будут обеспечены", - сказал он.

Генерал подчеркнул, что Россия "призывает лидеров незаконных вооруженных формирований положить конец военным преступлениям и дать возможность мирным жителям покинуть Восточную Гуту".

Как заявил представитель Минобороны, боевики в Восточной Гуте держат в заложниках женщин и детей, используя их в качестве живого щита.

"Боевики творят произвол в отношении мирного населения Восточной Гуты вплоть до проведения показательных казней, запрещают под угрозой смерти покидать эту зону. У людей конфискуются продукты питания, медикаменты, вода, личный автотранспорт. Старики, женщины и дети насильно удерживаются в заложниках и используются в качестве "живого щита", - сказал Евтушенко.

Он подчеркнул, что действующие в этом анклаве радикальные группировки продолжают нарушать режим прекращения огня.

В Центре примирения враждующих сторон сообщили также, что только 13 жителей удалось вывести с гуманитарным конвоем ООН из Восточной Гуты, так как этому препятствовали боевики.

"С возвращающимся конвоем нам удалось вывезти 13 мирных жителей, в том числе пятерых детей", - сказал он.

Генерал добавил, что российские военные "также были готовы вывести около 1 тыс. больных и раненых, однако боевики не дали нам такой возможности".

По его словам, на сегодняшний день по гуманитарному коридору Эль-Вафидин из Восточной Гуты удалось выйти лишь 17 беженцам.

Евтушенко пояснил, что, несмотря на сложную обстановку, 5 марта российский Центр по примирению враждующих сторон обеспечил заход гуманитарного конвоя ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в город Дума - на 45 грузовиках в нуждающийся город было доставлено 247 т продовольствия и медикаментов.

"Контроль прохождением колонны велся российскими беспилотниками. При этом попытки провокации со стороны боевиков были своевременно пресечены, жертв среди сотрудников конвоя и мирного населения не допущено", - добавил генерал.