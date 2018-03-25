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Почти 1 тыс. боевиков и членов их семей вышли из Арбила в Восточной Гуте

Армия и ОПК
25 марта, 8:27 дата обновления: 25 марта, 8:43 UTC+3

Безопасность на протяжении всего маршрута обеспечивала сирийская полиция под контролем российского Центра по примирению враждующих сторон

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Материал из 1 страницы
© SANA via AP

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Почти 1 тыс. боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей вышли в субботу по гуманитарному коридору из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте. Об этом сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

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"В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман" достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Арбил (Восточная Гута). 24 марта текущего года по гуманитарному коридору осуществлен выход 988 боевиков и членов их семей, которые на 17 автобусах перевезены в провинцию Идлиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что безопасность боевиков на протяжении всего маршрута обеспечивалась сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению, а также представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца. Накануне из населенного пункта Хараста Восточной Гуты в провинцию Идлиб было вывезено около 5 тыс. боевиков и членов их семей.Минобороны продолжает вести на своем официальном сайте трансляцию с пропускных пунктов для выхода мирных граждан "Мухайям аль-Вафедин" и "Арбил" в Восточной Гуте. Всего с начала гуманитарных пауз в регионе зону военных действий покинуло 106 182 человека.

"Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории Сирийской Арабской Республики. Всего в Восточной Гуте за прошедшие сутки представители ЦПВС обеспечили горячим питанием 2600 жителей и выдали более 1200 продуктовых наборов, 700 литров бутилированной воды", - добавили в Центре.

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